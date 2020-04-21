За 10 дней почти 500 подростков нарушили режим самоизоляции в Иркутской области

21 Апр 2020 2020-04-21T11:48:07+03:00

Чаще всего правила безопасности не соблюдали в Братске

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Если взрослые не соблюдают режим самоизоляции, что говорить о детях. За 10 дней почти 500 подростков гуляли одни без сопровождения. Теплая погода, солнце ярко светит, так хочется подышать свежим воздухом. Тяжело не поддаться соблазну. Но правила для всех одни. А значит, наказание получат и родители, и те, кому еще не исполнилось 18.

«Сотрудники полиции совместно с комиссией по делам несовершеннолетних привлекли к ответственности 407 родителей, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. Еще 84 подростка, которым уже исполнилось 16 лет, будут оштрафованы за «Нарушение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».

Больше всего нарушений зафиксировано в Братске. Там правила не соблюдал 121 несовершеннолетний. В Иркутске их немного меньше – 87 случаев. В Усть-Илимске - 69, а в Ангарске – 28.

Напомним, в Иркутской области во время действия режима самоизоляции детям и подросткам разрешено выходить на улицу с 7 утра до 9 вечера, но только в сопровождении взрослых. А после 21.00 несовершеннолетние могут ходить только с родителями или законными представителями.

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ИСТОЧНИК KP.RU