2020-04-21T12:08:17+03:00
Происшествия

Хозяин «резиновой квартиры» из Братска предстанет перед судом

Сибиряк за деньги прописывал иностранных граждан в центре города
Виктория ГЕРКО
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Хозяин «резиновой квартиры» из Братска предстанет перед судом.Хозяин «резиновой квартиры» из Братска предстанет перед судом.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Хозяин «резиновой квартиры» из Братска попал на скамью подсудимых. Как установило следствие, в своем доме он прописал 3 человек. Все «новоселы» были гражданами другого государства. За свои услуги мужчина установил плату. При этом он знал, что иностранцы жить по указанному адресу не будут.

«Братчанин в октябре прошлого года зарегистрировал в своей квартире трех приезжих, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Таким способом мужчина решил заработать, так как официально нигде не был трудоустроен».

Сейчас на хозяина «резиновой квартиры» завели уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина. Незаконный «бизнес» может закончиться для него тюремным сроком. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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