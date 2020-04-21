Средства федерального бюджета на медицинское оборудование для больниц поступили в Иркутскую область

21 Апр 2020 2020-04-21T12:15:07+03:00

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В Иркутскую область поступило 846 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти деньги пойдут на дооснащение больниц аппаратами искусственной вентиляции легких и другим необходимым оборудованием.

Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.

- Мы продолжаем перепрофилировать и модернизировать лечебные учреждения, создавать дополнительные места для приема пациентов, зараженных коронавирусом, – отметил глава Приангарья. – Также формируется запас средств индивидуальной защиты.

Игорь Кобзев сообщил, что в регионе есть возможность делать до 2 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию в сутки.

Исследования проводят в шести лабораториях. Всего с начала марта их выполнено 27625.

Сейчас в Приангарье зарегистрировано 75 заразившихся COVID -2019, из них 31 прибыл из стран и регионов с неблагополучной обстановкой по коронавирусу.

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