Средства федерального бюджета на медицинское оборудование для больниц поступили в Иркутскую область
В Иркутскую область поступило 846 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти деньги пойдут на дооснащение больниц аппаратами искусственной вентиляции легких и другим необходимым оборудованием.
Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.
- Мы продолжаем перепрофилировать и модернизировать лечебные учреждения, создавать дополнительные места для приема пациентов, зараженных коронавирусом, – отметил глава Приангарья. – Также формируется запас средств индивидуальной защиты.
Игорь Кобзев сообщил, что в регионе есть возможность делать до 2 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию в сутки.
Исследования проводят в шести лабораториях. Всего с начала марта их выполнено 27625.
Сейчас в Приангарье зарегистрировано 75 заразившихся COVID -2019, из них 31 прибыл из стран и регионов с неблагополучной обстановкой по коронавирусу.
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