2020-04-21T12:37:40+03:00
Происшествия

Подозреваемых в убийстве 12-летней давности арестовали в Иркутске

Они похитили 23-летнего парня еще в 2008 году
Виктория ГЕРКО
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Подозреваемых в убийстве 12-летней давности арестовали в Иркутске.Подозреваемых в убийстве 12-летней давности арестовали в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Спустя 12 лет следователям удалось найти подозреваемых, которые обвиняются в убийстве 23-летнего иркутянина. В 2008 году тело погибшего нашли на улице Дальневосточной. Выйти на след преступников получилось только сейчас. Оказалось, что молодого человека сначала похитили, а потом задушили двое жителей областного центра.

Таким способом подозреваемые решили отомстить за кражу, которую совершил погибший. Они поймали парня на перекрестке улиц Лебедева Кумача и 25 Октября в Иркутске. Силой сообщники посадили его в автомобиль и увезли в гараж. Один из обвиняемых во время конфликта задушил молодого человека.

«Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. Сейчас он находится под стражей».

Его сообщник обвиняется в похищении, совершенным группой лиц по предварительному сговору. На данный момент подозреваемый находится под домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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