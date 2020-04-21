Двое мужчин погибли на пожаре в Иркутской области

21 Апр 2020 2020-04-21T12:57:36+03:00

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Ночью, 21 апреля, около трех часов в пожарную службу поселка Корсук Эхирит-Булагатского района поступил сигнал о том, что горит одноэтажный деревянный дом на улице Янтан. Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что огонь уже полыхал внутри. Войдя в дом, пожарные нашли тела двух мужчин 63 и 47 лет.

«По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. Эту версию подтвердили и соседи, которые накануне видели приятелей в состоянии алкогольного опьянения».

Полностью справиться с пожаром удалось ближе к утру. После осмотра сгоревшего дома спасатели нашли очаг возгорания. Он находился в комнате, где нашли тела погибших.

«По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. Уже известно, что один из погибших был хозяином дома, другой находился у него в гостях».

Точная причина пожара сейчас устанавливается специалистами.

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ИСТОЧНИК KP.RU