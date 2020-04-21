2020-04-21T14:02:35+03:00
Происшествия

Движение автомобилей по трассе Р-258 «Байкал» в районе Култука возобновлено

Сегодня утром на шоссе перевернулся грузовик с химикатами
Виктория ГЕРКО
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Движение автомобилей по трассе Р-258 «Байкал» в районе Култука возобновлено.Движение автомобилей по трассе Р-258 «Байкал» в районе Култука возобновлено.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Слюдянском районе недалеко от поселка Култук возобновили движение по трассе Р-258 «Байкал». Напомним, сегодня утром на серпантине неподалеку от поселка произошло ДТП. Водитель фуры, который перевозил химические вещества, потерял управление. Он сумел съехать на обочину, но многотонная машина перевернулась на бок. В результате аварии никто серьезно не пострадал. Водителя большегруза отвезли в больницу.

Через несколько часов большегруз поставили на колеса с помощью крана. А сейчас фуру отбуксировали с проезжей части. Специалисты также провели обработку дорожного покрытия от разлившегося топлива.

В администрации поселка Култук местным жителям, квартиры которых находятся недалеко от места аварии, посоветовали на время уйти к родственникам или друзьям. После того как последствия аварии будут ликвидированы, они смогут вернуться в дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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