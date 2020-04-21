2020-04-21T15:21:57+03:00
Происшествия

Житель Бурятии из-за ссоры дважды переехал на автомобиле 17-летнего подростка

Парня спасли друзья
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Житель Бурятии из-за ссоры дважды переехал на автомобиле 17-летнего подросткаЖитель Бурятии из-за ссоры дважды переехал на автомобиле 17-летнего подросткаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Трагедией едва не закончилась ссора с 18-летним приятелем во время пьяного застолья для 17-летнего жителя бурятского села Петропавловка. Произошло все, когда парни отдыхали в общей компании на берегу реки. Вечером, когда старший молодой человек повез друзей обратно в село на своей Ладе Приоре, он прямо в пути поругался с товарищем. Когда конфликт вроде бы удалось погасить, все пассажиры вышли из салона и пошли дальше пешком. А пьяный водитель уехал в другую сторону, но на ближайшем перекрестке он догнал компанию и сбил автомобилем подростка, с которым поругался.

На этом лихач не успокоился. Он развернулся и дважды переехал колесами упавшего после столкновения парня. Один из подбежавших друзей лежащего на земле подростка, подбежал к машине, разбил окно, схватился за ключ и заглушил двигатель. После этого нарушитель скрылся, а пострадавшему вызвали скорую помощь. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Водителю, сбившему парня, уже предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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