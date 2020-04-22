2020-04-22T03:44:45+03:00
Общество

Фонтаны могут запустить позже обычного из-за коронавируса в Иркутске

Подготовка к летнему сезону уже началась
Мария КНЯЗЕВА
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Фонтаны могут запустить позже обычного из-за коронавируса в ИркутскеФонтаны могут запустить позже обычного из-за коронавируса в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Запуск фонтанов в Иркутске всегда означал, что лето подобралось к региону совсем близко: температуры ночью уже плюсовые, солнце ярко переливается в водяных брызгах. Каждый год их подключали в начале мая. Сейчас это может произойти позже обычного. Отсрочкой может послужить распространение коронавируса в Иркутской области, чтобы в условиях режима самоизоляции, если его продлят, у иркутян не было соблазнов прогуляться до фонтанов.

«Городские фонтаны традиционно будут полностью подготовлены к 1 мая, но решение о запуске их в работу будет принято исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «Пробные испытания запланированы на конец апреля».

Сейчас специалисты чистят чаши, проверяют исправность гидроизоляции, занимаются монтажом необходимого оборудования. На сегодняшний день готовы к запуску уже фонтаны у «Труда» и на площади 50-летия образования СССР.

Интриги меня выводят из равновесия. Но политика без этого невозможна

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ИСТОЧНИК KP.RU

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