22 Апр 2020 2020-04-22T04:43:22+03:00

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 22 апреля увеличилось до 78 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из обсерваторов в Инфекционную больницу Иркутска увезли уже 12 человек

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В Иркутской области продолжается рост заболевших новой коронавирусной инфекцией. Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 22 апреля увеличилось до 79. В Приангарье плюс 4 новых официально подтвержденных диагноза COVID-19.

«Из 79 случаев инфицирования 13 человек уже выздоровели», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «63 пациента с коронавирусом получают все необходимое лечение, 12 из них переведены в больницу из обсерваторов».

К несчастью, три человека из этого числа по данным на утро 22 апреля скончались: два мужчина 62 и 88 лет и 59-летняя женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU