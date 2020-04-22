2020-04-22T04:43:22+03:00
Общество

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 22 апреля увеличилось до 79

Из обсерваторов в Инфекционную больницу Иркутска увезли уже 12 человек
Мария КНЯЗЕВА
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Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 22 апреля увеличилось до 78Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 22 апреля увеличилось до 78Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутской области продолжается рост заболевших новой коронавирусной инфекцией. Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 22 апреля увеличилось до 79. В Приангарье плюс 4 новых официально подтвержденных диагноза COVID-19.

«Из 79 случаев инфицирования 13 человек уже выздоровели», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «63 пациента с коронавирусом получают все необходимое лечение, 12 из них переведены в больницу из обсерваторов».

К несчастью, три человека из этого числа по данным на утро 22 апреля скончались: два мужчина 62 и 88 лет и 59-летняя женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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