Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 22 апреля увеличилось до 79
В Иркутской области продолжается рост заболевших новой коронавирусной инфекцией. Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 22 апреля увеличилось до 79. В Приангарье плюс 4 новых официально подтвержденных диагноза COVID-19.
«Из 79 случаев инфицирования 13 человек уже выздоровели», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «63 пациента с коронавирусом получают все необходимое лечение, 12 из них переведены в больницу из обсерваторов».
К несчастью, три человека из этого числа по данным на утро 22 апреля скончались: два мужчина 62 и 88 лет и 59-летняя женщина.
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