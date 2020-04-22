2020-04-22T05:02:56+03:00
Общество

Владелица торгового центра в Ангарске заплатила 452 тыс. рублей налогов после запретов от приставов

Долг был погашен полностью
Мария КНЯЗЕВА
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Владелица торгового центра в Ангарске заплатила 452 тыс. рублей налогов после запретов от приставовВладелица торгового центра в Ангарске заплатила 452 тыс. рублей налогов после запретов от приставовФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Запретительные меры от судебных приставов, как показывает практика, работают. И в большинстве случаев очень быстро. Не оплатив налоги в размере 452 тысяч рублей, жительница Ангарска – владелица одного из торговых центров в этом городе - не торопилась гасить задолженность, пока сотрудники Управления федерации судебных приставов не выписали постановление о запрете на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества - того самого торгового центра.

«Оказалось гражданке срочно потребовалось совершить регистрационные действия в отношении данного здания, она оплатила всю сумму задолженности», - сообщает пресс-служба управления.

Как только деньги поступила на счет приставов все запретительные меры были сняты, постановление отменили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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