2020-04-22T05:19:54+03:00
Общество

Еще 4 случая коронавируса подтверждено в Иркутской области

По данным на 10.00 утра 22 апреля в регионе 79 случаев заражения
Мария КНЯЗЕВА
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Еще 4 случая коронавируса подтверждено в Иркутской областиЕще 4 случая коронавируса подтверждено в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Утром 22 апреля еще 4 случая коронавируса подтверждено в Иркутской области. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией – 79 человек. К счастью, 13 из них уже выздоровели и выписаны домой.

«Лечение продолжают 63 человека», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «12 из них были накануне перевезены в больницу из обсерваторов».

Есть и потери: три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Иркутске с момента распространения новой коронавирусной инфекции в Приангарье. Это двое мужчин 62 и 88 лет и 59-летняя женщина.

Стоит отметить, что в соседнем с нами регионе - Республике Бурятия - число инфицированных на порядок выше. Утром 22 апреля в Улан-Удэ зафиксировано 163 коронавируса: 111 лечатся, 49 выздоровели и двое умерло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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