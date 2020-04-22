Еще 4 случая коронавируса подтверждено в Иркутской области
Утром 22 апреля еще 4 случая коронавируса подтверждено в Иркутской области. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией – 79 человек. К счастью, 13 из них уже выздоровели и выписаны домой.
«Лечение продолжают 63 человека», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «12 из них были накануне перевезены в больницу из обсерваторов».
Есть и потери: три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Иркутске с момента распространения новой коронавирусной инфекции в Приангарье. Это двое мужчин 62 и 88 лет и 59-летняя женщина.
Стоит отметить, что в соседнем с нами регионе - Республике Бурятия - число инфицированных на порядок выше. Утром 22 апреля в Улан-Удэ зафиксировано 163 коронавируса: 111 лечатся, 49 выздоровели и двое умерло.
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ИСТОЧНИК KP.RU