22 Апр 2020 2020-04-22T05:47:30+03:00

Рейс из Бангкока в Иркутск отложили на неопределенное время Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Рейс Бангкок-Иркутск-Екатеринбург, запланированный на 22 апреля отложен на неопределенный срок. Об этом сообщили в телеграмм-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«Дополнительная информация будет опубликована позднее», - отмечают сотрудники Минкомсвязи России.

О каких-то изменениях остальных рейсов в графике вывоза россиян из-за рубежа информации нет, вылеты будут осуществляться по ранее опубликованному расписанию. Так, иркутяне смогут вернуться с Гоа 24 апреля. Они прилетят одним бортом с жителями Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской области, Республики Алтай и Алтайского края. Самолет приземлится в Новосибирске и Екатеринбурге.

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