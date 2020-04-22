Рейс из Бангкока в Иркутск отложили на неопределенное время
Рейс Бангкок-Иркутск-Екатеринбург, запланированный на 22 апреля отложен на неопределенный срок. Об этом сообщили в телеграмм-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
«Дополнительная информация будет опубликована позднее», - отмечают сотрудники Минкомсвязи России.
О каких-то изменениях остальных рейсов в графике вывоза россиян из-за рубежа информации нет, вылеты будут осуществляться по ранее опубликованному расписанию. Так, иркутяне смогут вернуться с Гоа 24 апреля. Они прилетят одним бортом с жителями Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской области, Республики Алтай и Алтайского края. Самолет приземлится в Новосибирске и Екатеринбурге.
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