2020-04-22T06:45:46+03:00
Происшествия

Автомобиль провалился под лед на озере Байкал в Ольхонском районе

Машина пошла ко дну примерно в 20 метрах от берега
Виктория ГЕРКО
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Автомобиль провалился под лед на озере Байкал в Ольхонском районе.Автомобиль провалился под лед на озере Байкал в Ольхонском районе.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Накануне на пульт сотрудников Маломорского инспекторского участка поступило сообщение о том, что автомобиль марки «Тойота» провалился под лед. ЧП произошло на озере Байкал в Ольхонском районе в местности Курма. Спасатели регулярно предупреждают водителей, что выезд на лед опасен. Любители погонять на льду могут не только лишиться своей «ласточки», но и жизни. Одна запреты инспекторов МЧС соблюдают далеко не все автолюбители.

«Водитель выехал на тонкий лед, чтобы порыбачить. Вместе с ним был его приятель. На следующий день мужчины увидели, как их автомобиль проваливается передними колесами в воду, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Глубина озера там составляет 4 метра».

Машина пошла ко дну примерно в 20 метрах от берега. Благо оба рыбака не пострадали и смогли обратиться за помощью к спасателям. Водителю иномарки теперь придется заплатить штраф за выезд на лед. Как говорят сотрудники МЧС, такие нарушения, к сожалению, не редкость. Только с начала года 46 водителей нарушили закон.

Интриги меня выводят из равновесия. Но политика без этого невозможна

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ИСТОЧНИК KP.RU

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