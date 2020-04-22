Мошенники оформили на сибирячку кредит в 340 тысяч рублей

22 Апр 2020 2020-04-22T07:12:50+03:00

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Мошенники нашли новый способ, как обмануть доверчивых жителей Иркутской области. Если раньше нужно было бояться, что злоумышленники снимут деньги со счета, то сейчас аферисты могут оформить кредит. На этот раз жертвой преступников стала 59-летняя жительница Тулуна.

Женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, рассказал, что кто-то пытается снять с ее карты деньги. Чтобы остановить мошенников, лже-банкир попросил назвать реквизиты банковской карты и продиктовать код, пришедший на ее сотовый телефон в сообщении. Сибирячка, не подозревая, что ее обманывают, выполнила все указания злоумышленника.

«Женщина увидела, что на ее счет поступило 340 тысяч рублей. Лже-сотрудник пояснил, что эти деньги нужно вернуть в банк, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Сибирячка сняла в терминале всю сумму и перевела ее на счет мошенников».

Через несколько дней она обратилась в банк, чтобы уточнить информацию о кредите. Но там ей рассказали, что она попалась на уловку аферистов. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Полицейские еще раз напоминают, что работники банка никогда не звонят клиентам по вопросам безопасности карт и счетов. Не стоит доверять незнакомым людям, кем бы они не представлялись, и не сообщать банковские данные.

Интриги меня выводят из равновесия. Но политика без этого невозможна 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU