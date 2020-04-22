22 Апр 2020 2020-04-22T08:16:28+03:00

30 тысяч за распространение фейка о коронавирусе заплатит жительница Иркутской области. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Изменить размер текста: A A

30 тысяч рублей. Такое наказание назначил суд 20-летней жительнице Усольского района, которая распространила фейк о коронавирусе. Напомним, девушка записала голосовое сообщение для своих одногруппников. Студентка рассказала, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в регионе якобы уменьшают. По ее словам, в конце марта только в Иркутске было 30 зараженных. Аудиозапись быстро разлетелась по городу, а потом и по всей области. Но это оказалось неправдой.

«Студентка призналась, что информацию, которую она распространила среди знакомых, оказалась ложной, и удалила голосовое сообщение, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Но извинения и признание вины не помогли сибирячке избежать наказания. В отношении студентки возбудили административное дело по статье «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Добавим, что девушке грозил штраф до 100 тысяч рублей.

Интриги меня выводят из равновесия. Но политика без этого невозможна 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU