2020-04-22T08:16:28+03:00
Общество

30 тысяч за распространение фейка о коронавирусе заплатит жительница Иркутской области

Студентка заявила, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в регионе якобы уменьшают
Виктория ГЕРКО
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30 тысяч за распространение фейка о коронавирусе заплатит жительница Иркутской области.30 тысяч за распространение фейка о коронавирусе заплатит жительница Иркутской области.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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30 тысяч рублей. Такое наказание назначил суд 20-летней жительнице Усольского района, которая распространила фейк о коронавирусе. Напомним, девушка записала голосовое сообщение для своих одногруппников. Студентка рассказала, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в регионе якобы уменьшают. По ее словам, в конце марта только в Иркутске было 30 зараженных. Аудиозапись быстро разлетелась по городу, а потом и по всей области. Но это оказалось неправдой.

«Студентка призналась, что информацию, которую она распространила среди знакомых, оказалась ложной, и удалила голосовое сообщение, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Но извинения и признание вины не помогли сибирячке избежать наказания. В отношении студентки возбудили административное дело по статье «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Добавим, что девушке грозил штраф до 100 тысяч рублей.

Интриги меня выводят из равновесия. Но политика без этого невозможна

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ИСТОЧНИК KP.RU

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