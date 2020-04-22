В Иркутской области планируют оценить коллективный иммунитет к коронавирусу

22 Апр 2020 2020-04-22T08:40:28+03:00

Специалисты смогут не только предотвратить новые вспышки заболевания, но и определить, как вирус попадает в регион

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На коронавирус проверят всех. Правда, будет это только после того, как регион переживет пандемию. Проверить, есть ли у человека иммунитет к заболеванию, планируют в Научном центре проблем здоровья семьи и репродукции человека в Иркутске. Это позволит не только полностью исключить новые вспышки инфекции, но и определить, как вирус проникает на территорию региона.

«С 20 апреля в центре проводятся тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), - рассказали в пресс-службе СО РАН в Иркустке. В проведении лабораторных исследований задействованы высококвалифицированные вирусологи и биологи отдела эпидемиологии и микробиологии научного центра».

Ранее возможность проверить каждого жителя региона на наличие COVID-19 обсудили на оперативном штабе Законодательного собрания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции. По словам исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Иркутской области Валентины Вобликовой, поголовная сдача анализов приведет только усугубит ситуацию. В первую очередь, тесты должны проходить те, кто находится в зоне риска.

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ИСТОЧНИК KP.RU