22 Апр 2020 2020-04-22T09:15:40+03:00

Когда в России будет готова вакцина от коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Врач Александр Мясников, ставший представителем информационного центра по мониторингу ситуации, сообщил - уже к концу мая вакцина от коронавируса, которую готовит Минздрав, пройдет доклинические испытания, а летом можно будет начать клинические. Об этом сообщает сайт kp.ru. Но через сколько времени можно будет использовать ее для лечения больных коронавирусом?

- Как правило, клинические испытания вакцины занимают срок от полугода до нескольких лет, - сообщил «КП» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова Иван Коновалов. - Новый препарат должен пройти доклинические и клинические испытания, которые покажут его эффективность и безопасность.

Надо отметить, что разработкой вакцины от коронавируса занимаются ученые по всему миру, в этом задействовано не меньше 35 лабораторий.

Как подчеркнул заведующий сектором кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Николай Никитин, в нашей стране есть около 10 разработок вакцины. Но надо понимать, что это не соревнование, а тестирование, анализ и доработка вакцин требуют времени и усилий, чтобы убедиться в их безопасности и эффективности.

ИСТОЧНИК KP.RU