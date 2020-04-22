2020-04-22T09:15:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда в России будет готова вакцина от коронавируса

Предполагается, что к 31 мая препарат пройдет доклинические испытания
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Когда в России будет готова вакцина от коронавирусаКогда в России будет готова вакцина от коронавирусаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Врач Александр Мясников, ставший представителем информационного центра по мониторингу ситуации, сообщил - уже к концу мая вакцина от коронавируса, которую готовит Минздрав, пройдет доклинические испытания, а летом можно будет начать клинические. Об этом сообщает сайт kp.ru. Но через сколько времени можно будет использовать ее для лечения больных коронавирусом?

- Как правило, клинические испытания вакцины занимают срок от полугода до нескольких лет, - сообщил «КП» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова Иван Коновалов. - Новый препарат должен пройти доклинические и клинические испытания, которые покажут его эффективность и безопасность.

Надо отметить, что разработкой вакцины от коронавируса занимаются ученые по всему миру, в этом задействовано не меньше 35 лабораторий.

Как подчеркнул заведующий сектором кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Николай Никитин, в нашей стране есть около 10 разработок вакцины. Но надо понимать, что это не соревнование, а тестирование, анализ и доработка вакцин требуют времени и усилий, чтобы убедиться в их безопасности и эффективности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Движение автомобилей по улице Красноказачьей в Иркутске ограничат с 24 апреля
В Иркутской области больше 1200 человек нарушили режим самоизоляции
Кому выгоден запрет на скидки в супермаркетах
Изменятся ли цены на заправках из-за того, что нефтяники начали продавать бензин себе в убыток
Отпуск на Байкале 2020: туроператоры говорят о том, что внутренний туризм заменяет выездной
Путин стал в прямом эфире звонить министрам и губернаторам
Астролог Василиса Володина назвала даты пика кризиса и выхода из него
Первомайские демонстрации профсоюзов России пройдут онлайн
Иркутская область получит дополнительные средства на восстановление после наводнения
Когда в России будет готова вакцина от коронавируса
В Иркутской области планируют оценить коллективный иммунитет к коронавирусу
30 тысяч за распространение фейка о коронавирусе заплатит жительница Иркутской области
Индекс самоизоляции в Иркутске на 22 апреля составил 1,9 балла
Мошенники оформили на сибирячку кредит в 340 тысяч рублей
Автомобиль провалился под лед на озере Байкал в Ольхонском районе
Инициативы бизнес-сообщества Приангарья включены в петицию ТПП России
Рейс из Бангкока в Иркутск отложили на неопределенное время
Дистанционное обучение школьников Иркутской области продлят до 25 мая
Еще 4 случая коронавируса подтверждено в Иркутской области
Владелица торгового центра в Ангарске заплатила 452 тыс. рублей налогов после запретов от приставов
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 22 апреля увеличилось до 79
Фонтаны могут запустить позже обычного из-за коронавируса в Иркутске