2020-04-22T09:27:27+03:00
Общество

Первомайские демонстрации профсоюзов России пройдут онлайн

Митинги пройдут дистанционно в связи с опасностью коронавируса
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Первомайские демонстрации профсоюзов России пройдут онлайн.Первомайские демонстрации профсоюзов России пройдут онлайн.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Российская Федерация независимых профсоюзов приняла решение об отказе от проведения первомайских демонстраций и митингов . Это связано с ограничениями, которые введены в стране в связи с эпидемией коронавируса. Об этом накануне, 21 апреля, сообщил KP.RU зампредседателя организации Александр Шершуков.

Профсоюзы проведут демонстрации онлайн в формате интерактивных акций.

- Аудитория мероприятий будет не меньше, чем при уличных акциях. В последние годы, по нашим данным, в демонстрациях принимало участие около 2,5 – 3 миллионов человек, -рассказал Александр Шершуков.

Сегодня Федерация независимых профсоюзов России -это крупнейшее в России объединение, в него входят состоят более 20 миллионов человек.

Напомним, в Иркутске также действует режим обязательной самоизоляции, пока до 26 апреля. Часть предприятий не работает, особенно ограничения коснулись сферы услуг и досуга, не проводятся массовые мероприятия, все максимально переходит на дистанционный режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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