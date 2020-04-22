Путин стал в прямом эфире звонить министрам и губернаторам

22 Апр 2020 2020-04-22T09:47:23+03:00

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Ранее президент России Владимир Путин использовал видеосвязь лишь для крупных совещаний. Но теперь этот формат применяет и для рабочих встреч с губернаторами регионов. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Так, во вторник Путин с помощью видеосвязи пообщался с главой Приморья Олегом Кожемяко и с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Они даже были рады, что не нужно лететь в столицу. Плюсы у такого формата есть.

Руководители этих двух регионов сначала выступили с докладами о борьбе с коронавирусом: в Приморье все закрывается, а в Калининградской области наоборот в скором времени планируют постепенно снимать ограничительные меры.

Также Олег Кожемяко поднял острый вопрос о поддержке туризма внутри страны, а затем о проблемах с мостами в Приморье. По этой теме Путин сразу позвонил главе минтранса Евгению Дитриху, попросив по громкой связи разобраться с ситуацией. Насчет программы

финансирования Калининградской области президент в прямом эфире позвонил министру финансов Силуанову, и вопрос решился на глазах у губернатора региона, и у зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU