2020-04-22T09:54:09+03:00
Общество

Изменятся ли цены на заправках из-за того, что нефтяники начали продавать бензин себе в убыток

Продавать бензин стало невыгодно
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Изменятся ли цены на заправках из-за того, что нефтяники начали продавать бензин себе в убытокИзменятся ли цены на заправках из-за того, что нефтяники начали продавать бензин себе в убытокФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Эксперты независимого агентства «Аналитика товарных рынков», пришли к выводу, что оптом торговать бензином в России стало невыгодно. На прошлой неделе цена тонны АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 11%. 20 апреля она составляла 35,77 тысяч рублей. Откуда же тогда убытки? Здесь эксперты предлагают учесть издержки компаний, тем более, нефтяники платят в казну немало: акциз, выплаты по демпферу, налог на добавленную стоимость, налог на добычу полезных ископаемых. По данным той же «Аналитики товарных рынков», набегает 38,07 тысяч рублей. То есть продавая тонну бензина, нефтяники теряют больше 2 тысяч рублей.

Так почему же продавать бензин стало невыгодно? В первую очередь из-за падения спроса. Людям, которые сидят на самоизоляции и никуда не ездят бензин не нужен. По разным данным, на заправках продают от 30 до 70% меньше обычного. Во-вторых, нефтяникам приходится платить в бюджет по демпферу. Это сравнительно новый механизм, работающий третий год. Он защищает российский рынок бензина от резких колебаний. Если на Западетопливо стоит дороже, нефтяникам из бюджета доплачивают за то, что они поставляют внутри страны, компенсируя упущенную выгоду. Но демпфер работает в обе стороны. Сейчас, когда в Европе бензин тоже особо не нужен, цены там упали. И уже российский рынок для продавцов выглядит более привлекательно. Но теперь они должны доплачивать в казну, чтобы торговать в стране.

Конечно, всех водителей интересует вопрос – изменятся ли цены на заправках?

- Не изменятся, - отвечает сайту kp.ru президент Независимого топливного союза Павел Баженов. - Цены на бензин для населения регулируются государством. Это не официально, но в рознице цены меняются разве что в рамках инфляции. Пока, по крайней мере, цены не изменились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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