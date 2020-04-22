2020-04-22T10:06:35+03:00
Общество

Кому выгоден запрет на скидки в супермаркетах

Продовольственные объединения просят правительство положить конец промоакциям
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Кому выгоден запрет на скидки в супермаркетахКому выгоден запрет на скидки в супермаркетахФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Практически от всего, кроме еды и лекарств пришлось отказаться россиянам, которые из-за коронавируса сидят дома. Поэтому, неудивительно, что у тысяч предприятий выручка упала практически до нуля, производители продуктов испугались за свою доходность. И наряду с остальными обратились к государству за помощью. Так, молочники, птицеводы, производители сахара, безалкогольных напитков направили в правительство коллективную челобитную с предложением запретить скидки и промоакции в торговых сетях.

После 2014 года, когда доходы населения перестали расти, а только падать, цена стала главным при выборе продуктов. И торговые сети, и производители пытались поднять вопрос о том, как выйти из положения, когда человек, курсируя из одного магазина в другой, покупает товар исключительно по промоакциям. Но другого способа повысить спрос не изобрели.

Как рассказал сайту kp.ru председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов, в прошлом году хотели снизить долю дисконта, теперь же производители еды хотят полностью избавиться от промоакций.

- Предложение наложить мораторий на скидки нарушает конкуренцию на рынке, -говорит Андрей Карпов. - Потребительский спрос резко просел, из-за этого производители захотели улучшить себе условия работы на рынке. Они хотят зафиксировать нижнюю границу цены. Такая ситуация выдавит с рынка небольших производителей продуктов питания, а более крупные компании станут доминировать и навязывать ту цену, которую они хотели бы видеть.

По словам эксперта, некоторые компании пытаются заполучить сторонников со стороны органов власти в том, чтобы рыночные вопросы поправить нерыночным путем. Сейчас же, считает Андрей Карпов, наоборот нужно работать более конкурентными подходами и соответствовать сложившейся ситуации, предложить потребителю доступный товар, который он может себе позволить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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