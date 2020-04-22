22 Апр 2020 2020-04-22T11:01:11+03:00

В Иркутской области больше 1200 человек нарушили режим самоизоляции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Проверки соблюдения режима самоизоляции в Иркутской области проходят ежедневно. Нарушителей порядка полицейские ловят практически каждый день. С начала действия ограничительных мер в регионе правоохранители поймали 1197 человек, которые выходили из дома, вопреки запретам.

«Под особый контроль попали и автомобилисты в регионе. Им выдано больше 8325 уведомлений о соблюдении режима. В отношении тех, кто уже не первый раз попадает в поле зрения инспекторов, составили протоколы об административных нарушениях, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. Больше всего таких водителей в Иркутске – 399 человек, в Братске – 100 и Усть-Илимске – 38».

За тем, как соблюдаются меры безопасности, следят в магазинах и салонах красоты. 21 апреля из 2365 точек нарушения выявили только в 25. Ну а те организации, которым работать во время карантина запрещено, правила не нарушают.

Стоит напомнить, несоблюдение режима самоизоляции ведет к административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности

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ИСТОЧНИК KP.RU