22 Апр 2020 2020-04-22T10:57:49+03:00

Движение автомобилей по улице Красноказачьей в Иркутске ограничат с 24 апреля. Фото: пресс-службе компании «Иркутскэнерго».

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске на две недели ограничат проезд по улице Красноказачьей в районе дома №21 на участке между улицей Плеханова и улицей Култукской. Объезжать эти дороги иркутским водителям придется с 24 апреля по 7 мая. Ограничение начнет действовать в пятницу с 9 утра.

«На улице Краснояказачьей проведут земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонтно-восстановительных работ», - сообщают в пресс-службе компании «Иркутскэнерго».

А пока городские службы проводят ремонт, горожанам, которые передвигаются по Иркутску, нужно быть внимательнее. Советуем заранее подумать о том, как объехать перекрытый участок дороги, чтобы вовремя доехать до нужного места.

Интриги меня выводят из равновесия. Но политика без этого невозможна 00:00 00:00

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