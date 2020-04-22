Иркутский музыкальный театр запускает онлайн-проект «Салют Победы»

22 Апр 2020 2020-04-22T12:22:52+03:00

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Пандемия коронавируса внесла кардинальные изменения в обычную жизнь многих иркутян. Но самоизоляциия еще не повод скучать и погружаться в уныние. Так решили артисты иркутского музыкального театра. В преддверии празднования 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне они подготовили подарок для всех жителей города – онлайн-проект «Салют Победы».

«На импровизированной сцене артисты исполнят песни и стихи, которые повествуют о том, что происходило на фронте и в тылу, - сообщают в пресс-службе театра. Найти творческие номера просто. Достаточно зайти на официальную страницу театра в социальных сетях и ввести хештег #салютпобеды».

Уверяем, такие выступления иркутяне никогда больше не увидят. Ведь свои номера артисты записывают дома. Многим пришлось даже изучить азы съемок и монтажа.

Но и на этом сюрпризы не заканчивают. На своем официальном Youtube-канале театр покажет концерт «От героев былых времен…», где прозвучат песни, без которых невозможно представить День Победы. Посмотреть запись все желающие смогут с 9 мая с 9.00 до 10 мая до 24.00.

Интриги меня выводят из равновесия. Но политика без этого невозможна 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU