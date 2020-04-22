22 Апр 2020 2020-04-22T12:51:34+03:00

За сутки 15 нарушений особого противопожарного режима зафиксировали в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

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С 10 апреля в южных и центральных районах Иркутской области действует особый противопожарный режим. Но, несмотря на это, сибиряки продолжают поджигать сухую траву. А ведь разводить огонь сейчас очень опасно. От любой искры может вспыхнуть огромный пожар. Только за сутки сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение. В этот раз «отличились» жители Зимы, где зарегистрировано 3 неконтролируемых пала травы.

«Общая площадь, которую уничтожил огонь, больше 53 гектаров, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. Пожар – это, несомненно, результат действий человека. Нарушители либо не хотят убирать сухую траву на участках, либо поджигают ее из обычного любопытства».

С начала периода действия особого противопожарного режима составлено 106 протоколов на общую сумму 228 тысяч рублей. Стоит отметить, что сибирякам, которые нарушают требования пожарной безопасности грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU