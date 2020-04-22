Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

22 Апр 2020 2020-04-22T12:58:01+03:00

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Сейчас Анастасия Заворотнюк дома, она приходит в себя. О том, как она себя чувствует, рассказывает KP.RU друг семьи и врачи. В прошлом году актриса перенесла две операции по удалению опухоли головного мозга: одну в Германии, вторую в Москве. После этого Заворотнюк ее поместили в клинику в подмосковной Барвихе. Муж актрисы, фигурист Петр Чернышев, все это время был рядом. Как только началась пандемия коронавируса, эти визиты пришлось ограничить. И вот радостная новость.

- Настю выписали из больницы! - рассказал «КП» друг фигуриста. - Только что говорил с Петей. Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения.

Конечно, о полном выздоровлении пока рано говорить. Есть опасность осложнений, опухоль может вырасти снова. Надеемся, этого не случится. Диагноз у актрисы - глиобластома (рак мозга). Но форма рака у Заворотнюк не смертельная. Сейчас ей намного лучше. В дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать.

Как оказалось, Анастасия проходит курс лечения препаратом нового формата. Он называется кейтруда (Keytruda), это таблетки, противоопухолевое средство. Такие лекарства призваны блокировать рост раковых клеток, воздействуя на определенные молекулы. Это альтернатива гормональной и химиотерапии. Доставили его из Стэнфордского университета, его выпускники и изобрели этот медпрепарат нового поколения. Средство порекомендовал врач из Швейцарии, к которому обратилась мать Анастасии.

Сейчас идет поддерживающее лечение. Большие требования у медиков к уровню дезинфекции. Внешне Анастасия, конечно, изменилась, появились отеки вокруг глаз. После химии у нее выпали волосы, но сейчас они отросли снова. Физкультурой она пока не занимается, только отдыхает. Она читает книги, в основном классику. У нее большой шанс на выздоровление. Врачи надеются, что она сможет жить так же, как раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU