Систему экстренного оповещения проверят 24 апреля в Иркутске
В пятницу, 24 апреля, в Иркутске будут проверять, как работает система экстренного оповещения и информирования населения о чрезвычайной ситуации. Итак, будьте внимательны: сирены и громкоговорители включат в 10 часов утра. Об этом сообщает ИА Сибирские новости.
Система информирования создана для того, чтобы вовремя доводить информацию об угрозе. Во время чрезвычайной ситуации с помощью громкоговорителей населению рассказывают о правилах поведения и способах защиты.
Услышав тревогу, сибирякам и гостям города не стоит волноваться. Это плановая проверка оповещения. Необходимо периодически проверять, чтобы все работало, и в случае реальной опасности людей можно было вовремя предупредить.
Интриги меня выводят из равновесия. Но политика без этого невозможна
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