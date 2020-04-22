Систему экстренного оповещения проверят 24 апреля в Иркутске

22 Апр 2020 2020-04-22T13:45:28+03:00

Сибирякам и гостям города не стоит волноваться, это плановая проверка

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В пятницу, 24 апреля, в Иркутске будут проверять, как работает система экстренного оповещения и информирования населения о чрезвычайной ситуации. Итак, будьте внимательны: сирены и громкоговорители включат в 10 часов утра. Об этом сообщает ИА Сибирские новости.

Система информирования создана для того, чтобы вовремя доводить информацию об угрозе. Во время чрезвычайной ситуации с помощью громкоговорителей населению рассказывают о правилах поведения и способах защиты.

Услышав тревогу, сибирякам и гостям города не стоит волноваться. Это плановая проверка оповещения. Необходимо периодически проверять, чтобы все работало, и в случае реальной опасности людей можно было вовремя предупредить.

Интриги меня выводят из равновесия. Но политика без этого невозможна 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU