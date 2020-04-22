2020-04-22T14:31:20+03:00
Здоровье

Количество заражений коронавирусом в Иркутской области выросло до 80

Лечение в больницах проходят 56 пациентов
Виктория ГЕРКО
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Количество заражений коронавирусом в Иркутской области выросло до 80.Количество заражений коронавирусом в Иркутской области выросло до 80.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутской области вновь выросло число заболевших коронавирусом. Прибавился один человек. По данным на 22 апреля, с начала пандемии зарегистрировано уже 80 заразившихся.

Но есть и хорошие новости. 21 человек успешно прошли лечение и были выписаны домой. В больницах по всему региону продолжают оставаться 56 человек. Из них 12 человек приехали из обсерваторов. Еще три человека с подтвержденным диагнозом скончались. Об этом сообщили в оперштабе правительства Приангарья.

Для сравнения утром, 22 апреля, общее число заболевших коронавирусной инфекцией было 79 человек.

Стоит отметить, что в соседнем с нами регионе - Республике Бурятия - число инфицированных больше. Утром 22 апреля там зафиксировано 163 подтвержденных случая. Из них 111 пациентов проходят лечение, 49 выздоровели, двое умерло.

Интриги меня выводят из равновесия. Но политика без этого невозможна

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ИСТОЧНИК KP.RU

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