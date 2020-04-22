Александр Ведерников: Режим самоизоляции один из самых действенных способов сдерживания распространения вируса

22 Апр 2020 2020-04-22T14:32:35+03:00

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Очередное заседание Депутатского штаба по предупреждению распространения коронавируса состоялось при Законодательном Собрании Иркутской области. Спикер Александр Ведерников рассказал, что уже поступило более 30 предложений от муниципальных образований, которые были рассмотрены и направлены в областной оперативный штаб.

«Как показала практика, режим самоизоляции один из самых действенных способов сдерживания распространения вируса, однако в последние дни наблюдается рекордно низкий индекс самоизоляции, - отметил Александр Ведерников. - Работе по информированию населения о важности введения ограничительных мер должно уделяться большее внимание.

На заседании и.о. зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова сообщила, что сейчас случаи заболевания зафиксированы в Ангарском, Шелеховском, Осинском, Аларском, Нукутском, Усть-Кутском районах, Черемхово, Усолье-Сибирском и Усть-Илимске. Из необходимых 1195 коек, определенных рекомендациями минздрава РФ в соответствии с количеством жителей региона, развернуто 592 коек.

Депутаты, в свою очередь, внесли свои рекомендации. Так, Ольга Носенко предложила рассмотреть возможность выплат пособий не только оставшимся без работы, но также индивидуальным предпринимателям и зарегистрированным в качестве самозанятых.

«Согласно опросу, проведенному Торгово-промышленной палатой, более 60 % предпринимателей не смогут претендовать на какие-либо меры поддержки, важно вести мониторинг ситуации, и при необходимости меры поддержки должны быть расширены, – подчеркнула она».

ИСТОЧНИК KP.RU