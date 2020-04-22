Александр Ведерников: Режим самоизоляции один из самых действенных способов сдерживания распространения вируса
Очередное заседание Депутатского штаба по предупреждению распространения коронавируса состоялось при Законодательном Собрании Иркутской области. Спикер Александр Ведерников рассказал, что уже поступило более 30 предложений от муниципальных образований, которые были рассмотрены и направлены в областной оперативный штаб.
«Как показала практика, режим самоизоляции один из самых действенных способов сдерживания распространения вируса, однако в последние дни наблюдается рекордно низкий индекс самоизоляции, - отметил Александр Ведерников. - Работе по информированию населения о важности введения ограничительных мер должно уделяться большее внимание.
На заседании и.о. зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова сообщила, что сейчас случаи заболевания зафиксированы в Ангарском, Шелеховском, Осинском, Аларском, Нукутском, Усть-Кутском районах, Черемхово, Усолье-Сибирском и Усть-Илимске. Из необходимых 1195 коек, определенных рекомендациями минздрава РФ в соответствии с количеством жителей региона, развернуто 592 коек.
Депутаты, в свою очередь, внесли свои рекомендации. Так, Ольга Носенко предложила рассмотреть возможность выплат пособий не только оставшимся без работы, но также индивидуальным предпринимателям и зарегистрированным в качестве самозанятых.
«Согласно опросу, проведенному Торгово-промышленной палатой, более 60 % предпринимателей не смогут претендовать на какие-либо меры поддержки, важно вести мониторинг ситуации, и при необходимости меры поддержки должны быть расширены, – подчеркнула она».
ИСТОЧНИК KP.RU