Больницы Иркутской области укомплектуют аппаратами ИВЛ
Аппараты ИВЛ, которые необходимы больным коронавирусной инфекцией, должны быть в каждой больнице. Следующая поставка ожидаются в мае-июне. Поэтому сейчас укомплектовывать медицинские учреждения будут стационарным оборудованием, которое есть в других поликлиниках.
«Подготовить больницы к приему и лечению пациентов зараженных коронавирусом нужно до 28 апреля, - отметил первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области Николай Корнилов. Согласно плану Минздрава РФ, в профильных медицинских учреждениях Приангарья должно быть 418 аппаратов».
Сейчас в больницах Иркутской области созданы временные штаты, в которых задействован 1561 специалист.
Напомним, в Иркутской области число заболевших коронавирусом вновь выросло. По данным на 22 апреля, с начала пандемии зарегистрировано уже 80 заразившихся. В больницах проходят лечение 56 человек. Из них 12 человек приехали из обсерваторов. Еще три человека с подтвержденным диагнозом скончались
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ИСТОЧНИК KP.RU
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