Почему не находят коронавирус у знаменитостей, которых повально доставляют в больницы с пневмонией

22 Апр 2020 2020-04-22T14:43:20+03:00

У Михайлова, как и у Бабкиной, тесты не выявили COVID-19. Но оба артиста уверены, что заразились коронавирусом. Фото: Instagram.com

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Больничные койки в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом за последний месяц заполнили тысячи пациентов, в том числе и звездных. Так, одним из первых COVID-19 подхватил 78-летний Лев Лещенко. К счастью, мэтр эстрады уже прошел лечение и выписан из клиники. А вот 70-летняя Надежда Бабкина пока в Коммунарке. По словам пресс-службы певицы, у Надежды Георгиевны диагностировали пневмонию. Но близкие артистки говорят, что сама певица была уверена, что у нее коронавирус.

- 19 марта мы отмечали юбилей Надежды Георгиевны. Она пригласила около 40 человек, в основном сотрудников своего театра, - рассказала сайту kp.ru подруга Бабкиной. - Столы для банкета накрыли в фойе театра. Рядом с Надей сидела ее подруга Ада, которая прилетела к ней на день рождения из США. Ровно через сутки возлюбленного Ады госпитализировали с коронавирусом. У Надежды тоже начался кашель, появилась температура. Она неделю лечилась дома, потом, когда совсем плохо стало, попросила доставить ее в Коммунарку.

Артисты театра Бабкиной сдали тесты на коронавирус, они оказались отрицательными. Пострадал только соведущий Бабкиной по «Модному приговору» Александр Васильев, который тоже поступил в больницу с внезапной пневмонией и подозрением на коронавирус.

По-прежнему на карантине любимец женщин, певец Стас Михайлов. Артист вышел из подмосковной клиники «Лапино», куда он попал с двусторонней пневмонией. Но финальный тест показал, что он все-таки переболел коронавирусом.

- Пока есть слабость, - рассказал нам певец. - Нужно месяц восстанавливаться. Потихоньку вхожу в режим. Какие первоначальные были симптомы? У меня пропало обоняние. Если у вас такой же симптом, не надо списывать это на аллергию, это уже звоночек начальной стадии болезни. У кого-то вирус проходит без особых симптомов. Кто-то просто кашляет. У третьих, как у меня, потеря обоняния, температура.

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Из-за чего так много пациентов с воспалением легких?

За последний месяц многие российские звезды вдруг ни с того ни с сего заболели пневмонией, притом что коронавирус у большинства не выявили. «Может, вирус как-то мутировал?» - спросили мы у профессора-вирусолога.

- Нет, дело в том, что пришло время пневмонии, - объяснил вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев. - Почему так много пневмонии? Просто пришло ее время. Пневмонией болеют, когда приходит время для гриппа. А встречаемся мы с ним, когда холодно, сыро и ветрено. Вот эти три компонента и снижают наш иммунитет. Особенно пневмонией болеют пожилые люди, для них это частое заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU