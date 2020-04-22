22 Апр 2020 2020-04-22T15:05:24+03:00

Больше 220 детей с травмами поступили в Ивано-Матренинскую больницу в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Малыши получили покалечились на улице, а значит, гуляли без присмотра родителей

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Ивано-Матренинская детская больница готова к приему маленьких пациентов. Причем с любыми диагнозами. Как отмечают педиатры, многие родители боятся везти ребенка в больницу, даже если ему срочно требуется госпитализация.

«Несколько детей попали в руки врачей в тяжелом состоянии. Всем им вовремя не оказали медицинскую помощь, - рассказал главный врач детской больницы Владимир Новожилов. Но бояться не стоит. Даже коронавиурса. В одном из отделений реанимации развернуто 11 изолированных боксов для лечения детей с тяжелыми пневмониями».

Ухаживать за малышами готовы и медики. Они прошли специальную подготовку. Как только у пациента появляются признаки ОРВИ и повышенная температура, его направляют в бокс, где берут анализ на коронавирус.

А вот прием больных пришлось пока прекратить. Исключение делается только для экстренных и неотложных случаев. В приемном отделении тоже предприняли дополнительные меры безопасности – открыли зону фильтрации пациентов.

«Но есть и вторая крайность – дети без присмотра родителей, - дополнил Владимир Новожилов. Больше 220 детей поступили с уличными травмами. Значит, дети находятся без присмотра».

И режим самоизоляции не соблюдают. А ведь сейчас в Иркутской области детям и подросткам разрешено выходить на улицу с 7 утра до 9 вечера, но только в сопровождении взрослых. А после 21.00 несовершеннолетние могут ходить только с родителями или законными представителями.

Интриги меня выводят из равновесия. Но политика без этого невозможна 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU