2020-04-23T03:56:35+03:00
Общество

Спасаясь от пожара, иркутянин выпрыгнул из окна и сломал ногу

Огонь вспыхнул в Иркутске ночью 23 апреля
Мария КНЯЗЕВА
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Спасаясь от пожара, иркутянин выпрыгнул из окна и сломал ногуСпасаясь от пожара, иркутянин выпрыгнул из окна и сломал ногуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В ночь со среды на четверг, 23 апреля, пожарные Иркутска тушили пламя в жилом доме на улице Румянцева. Огонь вспыхнул около трех утра. В доме в момент возгорания находился мужчина. Огонь отрезал ему выходы из помещений.

«Спасаясь от пламени, хозяин дома выпрыгнул в окно и сломал ногу», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В 03.05 пожар был локализован и спустя 10 минут полностью ликвидирован».

Больше о погибших и пострадавших в ведомстве не сообщают. Спасатели отмечают, что предварительная причина возгорания – поджог. Сейчас на месте работают эксперты, им предстоит выяснить точную причину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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