2020-04-23T04:12:57+03:00
Экономика

Центробанк направил около 5 миллиардов долларов на поддержку рубля

Еще с 11 марта стартовали продажи валюты из Фонда национального благосостояния
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Центробанк направил около 5 миллиардов долларов на поддержку рубляЦентробанк направил около 5 миллиардов долларов на поддержку рубляФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Центральный банк во вторник продал на открытом рынке около 220 миллионов долларов (примерно 17 миллиардов рублей). Как сообщает сайт kp.ru, эти данные указаны в отчете финансового регулятора. С 10 марта, когда стоимость нефти стала резко падать, это рекордная сумма.

Министерство финансов ранее отрегулировало систему так, чтобы федеральная казна практически не зависела от цены на нефть. Таким образом, когда баррель стоил дороже 42 долларов, доходы шли в Фонд национального благосостояния.

Но теперь нефть стоит меньше 20 долларов за баррель, и бюджетное правило работает в обратном направлении. Центральный банк продает накопленные резервы на открытом рынке. Благодаря этому появляются дополнительные средства на бюджетные обязательства, и сдерживается ослабление рубля.

За полтора месяца потрачено менее 1% резервов - около 350 миллиардов рублей. В кризис 2008 года расход был гораздо больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За несуществующую компенсацию из Парижа ангарчанка заплатила мошенникам 120 тысяч рублей
21 регион России по примеру Москвы переходит на цифровые пропуска
В Иркутской области полицейские поймали нетрезвого водителя
Противоклещевая обработка началась в Иркутске
Мотоцикл провалился под лед, пассажир утонул в Иркутской области
Ветер уронил металлоконструкцию на автомобиль в Иркутской области
81 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Иркутской области
Центробанк направил около 5 миллиардов долларов на поддержку рубля
Спасаясь от пожара, иркутянин выпрыгнул из окна и сломал ногу
Больше 220 детей с травмами поступили в Ивано-Матренинскую больницу в Иркутске
Почему не находят коронавирус у знаменитостей, которых повально доставляют в больницы с пневмонией
Больницы Иркутской области укомплектуют аппаратами ИВЛ
Александр Ведерников: Режим самоизоляции один из самых действенных способов сдерживания распространения вируса
21 человек вылечился от коронавируса в Иркутской области
Количество заражений коронавирусом в Иркутской области выросло до 80
Систему экстренного оповещения проверят 24 апреля в Иркутске
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
За сутки 15 нарушений особого противопожарного режима зафиксировали в Иркутской области
Иркутский музыкальный театр запускает онлайн-проект «Салют Победы»
Игорь Кобзев: На пожары в лесах главы территорий должны реагировать молниеносно
Движение автомобилей по улице Красноказачьей в Иркутске ограничат с 24 апреля
В Иркутской области больше 1200 человек нарушили режим самоизоляции