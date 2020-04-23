Центробанк направил около 5 миллиардов долларов на поддержку рубля

23 Апр 2020 2020-04-23T04:12:57+03:00

Еще с 11 марта стартовали продажи валюты из Фонда национального благосостояния

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Центральный банк во вторник продал на открытом рынке около 220 миллионов долларов (примерно 17 миллиардов рублей). Как сообщает сайт kp.ru, эти данные указаны в отчете финансового регулятора. С 10 марта, когда стоимость нефти стала резко падать, это рекордная сумма.

Министерство финансов ранее отрегулировало систему так, чтобы федеральная казна практически не зависела от цены на нефть. Таким образом, когда баррель стоил дороже 42 долларов, доходы шли в Фонд национального благосостояния.

Но теперь нефть стоит меньше 20 долларов за баррель, и бюджетное правило работает в обратном направлении. Центральный банк продает накопленные резервы на открытом рынке. Благодаря этому появляются дополнительные средства на бюджетные обязательства, и сдерживается ослабление рубля.

За полтора месяца потрачено менее 1% резервов - около 350 миллиардов рублей. В кризис 2008 года расход был гораздо больше.

ИСТОЧНИК KP.RU