81 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Иркутской области
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области продолжает расти. По данным на 09.00 утра 23 апреля в регионе официально подтвержден уже 81 случай инфицирования.
«57 человек сейчас госпитализированы и получают все необходимое лечение», - сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.
Есть и хорошие новости, 21 пациент полностью излечился. Накануне всех выздоровевших выписали домой. К несчастью, с начала распространения в Приангарье COVID-19 умерли три человека, которым был поставлен такой диагноз – это мужчины 62 и 88 лет и 59-летняя женщина. В нашей области новую коронавирусную инфекцию фиксировали в 11 территориях: В городах - Иркутск, Ангарск, Усть-Кут, Усть-Илимск, Черемхово, Усолье-Сибирское, в районах - Братском, Шелеховском, Аларском, Иркутской, Осинском. Откуда туда завезен вирус - читайте здесь.
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