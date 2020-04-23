Ветер уронил металлоконструкцию на автомобиль в Иркутской области
В городе Шелехов Иркутской области накануне металлоконструкция упали на припаркованную рядом «Тойоту Филдер». Выглядело это настолько масштабно и для всех автолюбителей трагично, что фотографии тут же облетели социальные сети.
Очевидцы уточнили, что произошло это от порывов ветра. В тот день в городе металлургов погода и в самом деле была ветряная. Пользователи отметили также, что от упавшего на крышу металла машина прилично просела.
От "груза" машина просела. Фото: Инцидент| Иркутск
Очевидцы говорят, что причина падения металлоконструкций - ветер. Фото: Инцидент| ИркутскФото: Предоставлено "КП"
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