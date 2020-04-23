Ветер уронил металлоконструкцию на автомобиль в Иркутской области

23 Апр 2020 2020-04-23T04:40:50+03:00

Как сообщают очевидцы в соцсетях, это случилось из-за ветра [фото]

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В городе Шелехов Иркутской области накануне металлоконструкция упали на припаркованную рядом «Тойоту Филдер». Выглядело это настолько масштабно и для всех автолюбителей трагично, что фотографии тут же облетели социальные сети.

Очевидцы уточнили, что произошло это от порывов ветра. В тот день в городе металлургов погода и в самом деле была ветряная. Пользователи отметили также, что от упавшего на крышу металла машина прилично просела.

От "груза" машина просела. Фото: Инцидент| Иркутск

Очевидцы говорят, что причина падения металлоконструкций - ветер. Фото: Инцидент| ИркутскФото: Предоставлено "КП"

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ИСТОЧНИК KP.RU