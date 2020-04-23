2020-04-23T04:40:50+03:00
Общество

Ветер уронил металлоконструкцию на автомобиль в Иркутской области

Как сообщают очевидцы в соцсетях, это случилось из-за ветра [фото]
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Металлоконструкции упали на автомобиль в Иркутской области. Фото: Инцидент| ИркутскМеталлоконструкции упали на автомобиль в Иркутской области. Фото: Инцидент| Иркутск
Изменить размер текста:

В городе Шелехов Иркутской области накануне металлоконструкция упали на припаркованную рядом «Тойоту Филдер». Выглядело это настолько масштабно и для всех автолюбителей трагично, что фотографии тут же облетели социальные сети.

Очевидцы уточнили, что произошло это от порывов ветра. В тот день в городе металлургов погода и в самом деле была ветряная. Пользователи отметили также, что от упавшего на крышу металла машина прилично просела.

От "груза" машина просела. Фото: Инцидент| Иркутск

От "груза" машина просела. Фото: Инцидент| Иркутск

Очевидцы говорят, что причина падения металлоконструкций - ветер. Фото: Инцидент| Иркутск Фото: Предоставлено "КП"

Очевидцы говорят, что причина падения металлоконструкций - ветер. Фото: Инцидент| ИркутскФото: Предоставлено "КП"

Читайте также:

Движение автомобилей по улице Красноказачьей в Иркутске ограничат с 24 апреля. Там проведут ремонт на тепловых сетях [схема]

Изменятся ли цены на заправках из-за того, что нефтяники начали продавать бензин себе в убыток. Продавать бензин стало невыгодно (подробности)

Автомобиль провалился под лед на озере Байкал в Ольхонском районе. Машина пошла ко дну примерно в 20 метрах от берега (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Противоклещевая обработка началась в Иркутске
Мотоцикл провалился под лед, пассажир утонул в Иркутской области
Ветер уронил металлоконструкцию на автомобиль в Иркутской области
81 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Иркутской области
Центробанк направил около 5 миллиардов долларов на поддержку рубля
Спасаясь от пожара, иркутянин выпрыгнул из окна и сломал ногу
Больше 220 детей с травмами поступили в Ивано-Матренинскую больницу в Иркутске
Почему не находят коронавирус у знаменитостей, которых повально доставляют в больницы с пневмонией
Больницы Иркутской области укомплектуют аппаратами ИВЛ
Александр Ведерников: Режим самоизоляции один из самых действенных способов сдерживания распространения вируса
21 человек вылечился от коронавируса в Иркутской области
Количество заражений коронавирусом в Иркутской области выросло до 80
Систему экстренного оповещения проверят 24 апреля в Иркутске
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
За сутки 15 нарушений особого противопожарного режима зафиксировали в Иркутской области
Иркутский музыкальный театр запускает онлайн-проект «Салют Победы»
Игорь Кобзев: На пожары в лесах главы территорий должны реагировать молниеносно
Движение автомобилей по улице Красноказачьей в Иркутске ограничат с 24 апреля
В Иркутской области больше 1200 человек нарушили режим самоизоляции