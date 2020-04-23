Мотоцикл провалился под лед, пассажир утонул в Иркутской области

23 Апр 2020 2020-04-23T05:00:35+03:00

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Втроем на мотоцикле да по тонкому весеннему льду. Трагедии было не избежать. «ИЖ Юпитер-5» начал проваливаться под лед в 150 метрах от берега на реке Илим в поселке Шестаково в Иркутской области. Водитель и один пассажир успели спрыгнуть на лед, второй пассажир упал в воду и утонул.

«Трое мужчин отдыхали на берегу реки, затем решили съездить на противоположный берег в район дачного кооператива Заречный», - рассказал пресс-службе ведомства государственный инспектор по маломерным судам Железногорского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Сергей Коноплев. – «Утонувший пассажир был 1986 года рождения».

Спасатели в очередной раз напоминают, что сейчас на лед опасно уже выходить, не то, что выезжать на транспортных средствах. Подобные пренебрежения безопасностью приводят к трагедии. Так в Ангарске погибла девочка, которая вышла на лед, и пытавшийся спасти ее мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU