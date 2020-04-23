2020-04-23T05:00:35+03:00
Общество

Мотоцикл провалился под лед, пассажир утонул в Иркутской области

Трагедия произошла на реке Илим
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Мотоцикл провалился под лед, пассажир утонул в Иркутской областиМотоцикл провалился под лед, пассажир утонул в Иркутской областиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

Втроем на мотоцикле да по тонкому весеннему льду. Трагедии было не избежать. «ИЖ Юпитер-5» начал проваливаться под лед в 150 метрах от берега на реке Илим в поселке Шестаково в Иркутской области. Водитель и один пассажир успели спрыгнуть на лед, второй пассажир упал в воду и утонул.

«Трое мужчин отдыхали на берегу реки, затем решили съездить на противоположный берег в район дачного кооператива Заречный», - рассказал пресс-службе ведомства государственный инспектор по маломерным судам Железногорского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Сергей Коноплев. – «Утонувший пассажир был 1986 года рождения».

Спасатели в очередной раз напоминают, что сейчас на лед опасно уже выходить, не то, что выезжать на транспортных средствах. Подобные пренебрежения безопасностью приводят к трагедии. Так в Ангарске погибла девочка, которая вышла на лед, и пытавшийся спасти ее мужчина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За несуществующую компенсацию из Парижа ангарчанка заплатила мошенникам 120 тысяч рублей
21 регион России по примеру Москвы переходит на цифровые пропуска
В Иркутской области полицейские поймали нетрезвого водителя
Противоклещевая обработка началась в Иркутске
Мотоцикл провалился под лед, пассажир утонул в Иркутской области
Ветер уронил металлоконструкцию на автомобиль в Иркутской области
81 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Иркутской области
Центробанк направил около 5 миллиардов долларов на поддержку рубля
Спасаясь от пожара, иркутянин выпрыгнул из окна и сломал ногу
Больше 220 детей с травмами поступили в Ивано-Матренинскую больницу в Иркутске
Почему не находят коронавирус у знаменитостей, которых повально доставляют в больницы с пневмонией
Больницы Иркутской области укомплектуют аппаратами ИВЛ
Александр Ведерников: Режим самоизоляции один из самых действенных способов сдерживания распространения вируса
21 человек вылечился от коронавируса в Иркутской области
Количество заражений коронавирусом в Иркутской области выросло до 80
Систему экстренного оповещения проверят 24 апреля в Иркутске
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
За сутки 15 нарушений особого противопожарного режима зафиксировали в Иркутской области
Иркутский музыкальный театр запускает онлайн-проект «Салют Победы»
Игорь Кобзев: На пожары в лесах главы территорий должны реагировать молниеносно
Движение автомобилей по улице Красноказачьей в Иркутске ограничат с 24 апреля
В Иркутской области больше 1200 человек нарушили режим самоизоляции