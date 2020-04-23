2020-04-23T06:44:33+03:00
Общество

Противоклещевая обработка началась в Иркутске

В планах обработка 38 территорий - парки, скверы, острова
Мария КНЯЗЕВА
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Противоклещевая обработка началась в ИркутскеПротивоклещевая обработка началась в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Парки, скверы, рощи, зоны отдыха иркутян накануне начали обрабатывать от клещей. Ежегодная противоклещевая обработка запланирована на 38 территориях столицы Приангарья общей площадью 600 гектаров.

«Используемый в работе препарат действует исключительно на клещей и абсолютно безвреден для людей и животных», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «Сроки обработки и приоритетные участки определяются на основании рекомендаций, выданных управлением Роспотребнадзора по Иркутской области».

Уже обработали от паразитов рощу Синюшина гора, до конца апреля обработают острова Конный и Юность. Успеют ли специалисты до конца месяца, будет зависеть во многом и от погоды. Во время обработки не должно быть ветра и дождя. Стоит отметить, что клещи проснулись в Иркутской области еще в марте. По данным на 21 апреля от их укусов пострадали уже более 300 человек, 102 из них - дети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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