В Иркутской области полицейские поймали нетрезвого водителя
Для того чтобы объяснить сотрудникам ДПС, как друг по кличке Палыч оказался в багажнике автомобиля, водителю из Усть-Илимска пришлось разыграть небольшую сценку. Мужчина эмоционально объяснял инспекторам, что повез своего приятеля до дома, так как сам идти он был не в состоянии. Возможно, накал страстей в рассказе автолюбителя добавили градусы в крови.
«Внимание дорожных полицейских привлек автомобиль ВАЗ. Водитель отечественного авто нарушал правила дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Машину незамедлительно остановили. За рулем находился 38-летний нетрезвый местный житель.
И пассажир, и автолюбитель в данный момент привлечены к административной ответственности. Последнему, скорее всего, больше не придется увозить своего друга домой. В судебном порядке будет рассмотрен вопрос о лишении его водительских прав.
Испытано на себе. Три дня не мыли голову и вдруг срочно нужно выйти на совещание по скайпу: освежим прическу с помощью обычной пудры. Работают ли лайфхаки из Интернета?
В Иркутской области полицейские поймали нетрезвого водителя.ГУ МВД по Иркутской области
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