2020-04-23T06:30:57+03:00
Общество

В Иркутской области полицейские поймали нетрезвого водителя

За руль он сел, чтобы довезти своего друга до дома, но пассажирское место ему выбрал необычное [видео]
Виктория ГЕРКО
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В Иркутской области полицейские поймали нетрезвого водителя.В Иркутской области полицейские поймали нетрезвого водителя.Фото: Мария АНАНОВА
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Для того чтобы объяснить сотрудникам ДПС, как друг по кличке Палыч оказался в багажнике автомобиля, водителю из Усть-Илимска пришлось разыграть небольшую сценку. Мужчина эмоционально объяснял инспекторам, что повез своего приятеля до дома, так как сам идти он был не в состоянии. Возможно, накал страстей в рассказе автолюбителя добавили градусы в крови.

«Внимание дорожных полицейских привлек автомобиль ВАЗ. Водитель отечественного авто нарушал правила дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Машину незамедлительно остановили. За рулем находился 38-летний нетрезвый местный житель.

И пассажир, и автолюбитель в данный момент привлечены к административной ответственности. Последнему, скорее всего, больше не придется увозить своего друга домой. В судебном порядке будет рассмотрен вопрос о лишении его водительских прав.

Испытано на себе. Три дня не мыли голову и вдруг срочно нужно выйти на совещание по скайпу: освежим прическу с помощью обычной пудры. Работают ли лайфхаки из Интернета?

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В Иркутской области полицейские поймали нетрезвого водителя.ГУ МВД по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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