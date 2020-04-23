2020-04-23T07:12:22+03:00
Коронавирус Covid-19

21 регион России по примеру Москвы переходит на цифровые пропуска

На заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом идею озвучил мэр Москвы Сергей Собянин
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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21 регион России по примеру Москвы переходит на цифровые пропуска.21 регион России по примеру Москвы переходит на цифровые пропуска.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Эпидемия коронавируса заставила власти думать о том, как реализовать идею тотального контроля за передвижением населения. Эту проблему должно решить введение системы цифровых пропусков, уже действующей в Москве с 15 апреля. Об этом сообщает KP.RU

«Я считаю, что ее (систему цифровых пропусков) можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и т. д», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ.

Он предложил сконцентрироваться на профилактике коронавируса, чтобы максимально уменьшить количество больных и тяжелобольных. В результате перехода к системе цифровых пропусков возможности передвигаться по улицам просто так у москвичей резко снизились, это вынудило их соблюдать предписания.

То, что эта система будет внедрена во всех крупных городах, очевидно. Уже известно, что в ближайшее время примеру столицы последует 21 регион.

Испытано на себе. Три дня не мыли голову и вдруг срочно нужно выйти на совещание по скайпу: освежим прическу с помощью обычной пудры. Работают ли лайфхаки из Интернета?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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