2020-04-23T07:21:29+03:00
Происшествия

За несуществующую компенсацию из Парижа ангарчанка заплатила мошенникам 120 тысяч рублей

Когда сбережения закончились, женщина обратилась за помощью к сыну, который забил тревогу
Виктория ГЕРКО
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За несуществующую компенсацию из Парижа ангарчанка заплатила мошенникам 120 тысяч рублей.За несуществующую компенсацию из Парижа ангарчанка заплатила мошенникам 120 тысяч рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Отдала деньги за «страховку» - 120 тысяч рублей. 63-летняя жительница Ангарска поверила в рассказы мошенников, что ей положена крупная денежная компенсация. Да не откуда-нибудь, а из самого сердца Франции - Парижа. Аферисты заявили, что интернет-магазин, где женщина покупала лекарства, оказался липовым.

«Позвонили якобы из контрольно-ревизионной комиссии, - рассказала пострадавшая пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Говорили, что мне вернут 150 тысяч рублей. Нужно только оплатить страховку - 32 тысячи».

После преступники и вовсе решили сорвать большой куш.

«Ваши деньги находятся во французском банке в Париже, - объяснил по телефону сибирячке лже-чиновник. Чтобы получить их, нужно оплатить еще банковские услуги».

И жительница Ангарска перевела необходимую сумму… Больше 120 тысяч рублей. А когда сбережения закончились, она обратилась за помощью к сыну, который и забил тревогу. Он отговорил ее переводить деньги и попросил обратиться в полицию.

«Установлено, что аферисты звонили с номеров, которые зарегистрированы в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. В настоящее время по данному факту проводится проверка».

Полицейские рекомендуют не решать финансовые вопросы по телефону. Все судебные решения о выплатах и компенсациях приходят в официальных письмах и не требуют каких-либо трат со стороны получателя.

Испытано на себе. Три дня не мыли голову и вдруг срочно нужно выйти на совещание по скайпу: освежим прическу с помощью обычной пудры. Работают ли лайфхаки из Интернета?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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