Поверку счетчиков в Иркутской области перенесли на следующий год из-за коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T07:41:47+03:00

Неустойки за неисправные или просроченные приборы взыскиваться не будут

Изменить размер текста: A A

Счетчики в квартирах можно не поверять до 1 января 2021 года. Даже если срок годности истек. Снимать показания можно и дальше по старым приборам. При этом никаких штрафов или пеней никто не заставит платить. Волноваться не стоит. Такое решение было принято, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

«Информация о временном прекращении поверок уже направлены лицам, имеющих право на проведение поверки бытовых приборов учета, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

В Росстандарте и Росаккредитации предупреждают, что с прекращением поверок могут активизироваться мошенники. Доверять информации от недобросовестных компаний нельзя. До конца 2020 года проверок не будет. А все, кто пытаются уверить в обратном, аферисты.

О том, что поверки счетчиков до конца этого года отменены, нужно сказать своим родственникам и знакомым. Особенно важно донести информацию до старшего поколения, которое зачастую становится жертвами мошенников.

Испытано на себе. Три дня не мыли голову и вдруг срочно нужно выйти на совещание по скайпу: освежим прическу с помощью обычной пудры. Работают ли лайфхаки из Интернета? 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU