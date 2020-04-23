2020-04-23T07:41:47+03:00
Общество

Поверку счетчиков в Иркутской области перенесли на следующий год из-за коронавируса

Неустойки за неисправные или просроченные приборы взыскиваться не будут
Виктория ГЕРКО
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Поверку счетчиков в Иркутской области перенесли на следующий год из-за коронавируса. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.Поверку счетчиков в Иркутской области перенесли на следующий год из-за коронавируса. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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Счетчики в квартирах можно не поверять до 1 января 2021 года. Даже если срок годности истек. Снимать показания можно и дальше по старым приборам. При этом никаких штрафов или пеней никто не заставит платить. Волноваться не стоит. Такое решение было принято, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

«Информация о временном прекращении поверок уже направлены лицам, имеющих право на проведение поверки бытовых приборов учета, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

В Росстандарте и Росаккредитации предупреждают, что с прекращением поверок могут активизироваться мошенники. Доверять информации от недобросовестных компаний нельзя. До конца 2020 года проверок не будет. А все, кто пытаются уверить в обратном, аферисты.

О том, что поверки счетчиков до конца этого года отменены, нужно сказать своим родственникам и знакомым. Особенно важно донести информацию до старшего поколения, которое зачастую становится жертвами мошенников.

Испытано на себе. Три дня не мыли голову и вдруг срочно нужно выйти на совещание по скайпу: освежим прическу с помощью обычной пудры. Работают ли лайфхаки из Интернета?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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