23 Апр 2020 2020-04-23T08:19:58+03:00

Мошенники оплатили сибирячке такси до банкомата, чтобы забрать оформленный на нее кредит. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Мошенники придумывают все более изощренные способы обмана доверчивых жителей Иркутской области. Раньше самой большой опасностью было то, что аферисты украдут деньги со счета. Теперь они, зная банковские данные, могут взять кредит. На тот раз в полицию обратилась 62-летняя жительница Тулуна, которая попалась на уловку злоумышленников.

Женщине позвонила незнакомка и, представившись сотрудником службы безопасности банка, рассказала, что кто-то пытается взять кредит на ее имя. Чтобы остановить мошенников, девушка переключила сибирячку на другого специалиста. Он попросил назвать номер карты, трехзначный код с обратной стороны и продиктовать пароль, пришедший на ее сотовый телефон в сообщении. Не подозревая, что это обман, она выполнила все указания злоумышленника.

«Потерпевшая увидела, что на ее счет поступило 280 тысяч рублей. Лже-сотрудник пояснил, что эти деньги нужно вернуть в банк, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. Мошенники оплатили женщину поездку в такси до терминала, где сибирячка сняла всю сумму. Затем она перевела деньги аферистам».

Лже-банкиры пообещали связаться с женщиной на следующий день. Но через несколько часов вновь раздался телефонный звонок. Мужчина, который тоже был якобы сотрудником безопасности, пояснил, что с деньгами происходит какая-то активность. Нужно снова продиктовать реквизиты карты. Сибирячка рассказала, что сегодня ей уже звонили из банка. После этого мошенник бросил трубку.

Чтобы уточнить информацию о кредите, женщина обратилась в банк. Там ей рассказали, что она попалась на уловку аферистов. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Полицейские еще раз напоминают, работники банка никогда не спрашивают у клиентов номера карт и специальные коды. Если незнакомцы просят продиктовать данные счетов, прекращайте разговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU