2020-04-23T08:34:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусологи из Германии выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа

По какой причине COVID-19 все равно опасней простого гриппа
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Вирусологи из Германии выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппаВирусологи из Германии выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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К неожиданным выводам пришли немецкие вирусологи после того, как протестировали на коронавирус жителей коммуны Гангельт в земле Северный Рейн-Вестфалия, одой из главных эпидемзон коронавируса в Германии. Оказалось, что реально COVID-19 переболели куда больше человек, чем по статистике. Дело в том, что многие перенесли «корону» бессимптомно. С учетом этих «незаметных больных» реальная летальность COVID-19 составляет лишь 0,37% — хотя официальные данные по ФРГ оперируют цифрой в 1,98%, то есть почти в пять раз выше.

Почему же, вопреки новым данным, коронавирус по-прежнему считается крайне опасным?

- Рост заболеваемости, прежде всего, зависит от мер по борьбе с эпидемией или их отсутствием . - пояснила сайту kp.ru кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Северо-Восточного федерального университета — Александра Федулова. - А летальность (процент пациентов, умерших от этой болезни) определяется доступом к медицинской помощи и ее качеством. В нашем случае высокая летальность зарегистрирована в странах, где в период пандемии не были организованы противоэпидемические мероприятия на начальном этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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