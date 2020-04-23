23 Апр 2020 2020-04-23T08:39:00+03:00

Предпринимателя из Ангарска оштрафовали за товар с нацистской символикой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Предпринимателю из Ангарска предстоит выплатить штраф за распространение нацистской атрибутики. В своем магазине мужчина выставил на продажу с виду обычный товар – настенный декор. Но дизайн его был, мягко говоря, нестандартный. На рисунке легко угадывались черты нацистской символики.

«За это ангарчанина привлекли к административной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики», - сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда.

Нарушителю удалось отделаться небольшим штрафом. Ему предстоит выплатить 1500 рублей.

Испытано на себе. Три дня не мыли голову и вдруг срочно нужно выйти на совещание по скайпу: освежим прическу с помощью обычной пудры. Работают ли лайфхаки из Интернета? 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU