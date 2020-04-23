2020-04-23T08:39:00+03:00
Происшествия

Предпринимателя из Ангарска оштрафовали за товар с нацистской символикой

Нарушитель выплатит штраф 1500 рублей
Виктория ГЕРКО
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Предпринимателя из Ангарска оштрафовали за товар с нацистской символикой.Предпринимателя из Ангарска оштрафовали за товар с нацистской символикой.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Предпринимателю из Ангарска предстоит выплатить штраф за распространение нацистской атрибутики. В своем магазине мужчина выставил на продажу с виду обычный товар – настенный декор. Но дизайн его был, мягко говоря, нестандартный. На рисунке легко угадывались черты нацистской символики.

«За это ангарчанина привлекли к административной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики», - сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда.

Нарушителю удалось отделаться небольшим штрафом. Ему предстоит выплатить 1500 рублей.

Испытано на себе. Три дня не мыли голову и вдруг срочно нужно выйти на совещание по скайпу: освежим прическу с помощью обычной пудры. Работают ли лайфхаки из Интернета?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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