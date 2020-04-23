Подозреваемого в убийстве сибиряка задержали в Грузии

23 Апр 2020 2020-04-23T09:08:01+03:00

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Следователям Боханского отдела удалось раскрыть дело об убийстве, которое произошло три года назад. Сыщики арестовали 54-летнего подозреваемого, который скрывался от правосудия в Грузии. Сотрудникам полиции удалось восстановить цепочку событий, которые произошли в день преступления.

Вечером 20 июля 2017 года в селе Майск, что Осинском районе между подозреваемым и убитым произошла ссора. Во время конфликта мужчина схватил нож и несколько раз ударил молодого человека. От полученных травм он скончался на месте. Задержанный выбросил тело на свалку, а сам уехал за границу.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции удалось найти обвиняемого в Грузии, уроженцем которой он является, - сообщает СУ СКР по Иркутской области. В июне 2019 года правоохранительными органами иностранного государства злоумышленник был задержан и отправлен в Россию».

Уголовное дело по статье «Убийство» в настоящее время передано в Осинский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU