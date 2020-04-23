2020-04-23T09:08:01+03:00
Происшествия

Подозреваемого в убийстве сибиряка задержали в Грузии

Мужчина зарезал молодого человека и выбросил тело на свалку
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Подозреваемого в убийстве сибиряка задержали в Грузии.Подозреваемого в убийстве сибиряка задержали в Грузии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Следователям Боханского отдела удалось раскрыть дело об убийстве, которое произошло три года назад. Сыщики арестовали 54-летнего подозреваемого, который скрывался от правосудия в Грузии. Сотрудникам полиции удалось восстановить цепочку событий, которые произошли в день преступления.

Вечером 20 июля 2017 года в селе Майск, что Осинском районе между подозреваемым и убитым произошла ссора. Во время конфликта мужчина схватил нож и несколько раз ударил молодого человека. От полученных травм он скончался на месте. Задержанный выбросил тело на свалку, а сам уехал за границу.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции удалось найти обвиняемого в Грузии, уроженцем которой он является, - сообщает СУ СКР по Иркутской области. В июне 2019 года правоохранительными органами иностранного государства злоумышленник был задержан и отправлен в Россию».

Уголовное дело по статье «Убийство» в настоящее время передано в Осинский районный суд.

Испытано на себе. Три дня не мыли голову и вдруг срочно нужно выйти на совещание по скайпу: освежим прическу с помощью обычной пудры. Работают ли лайфхаки из Интернета?

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подозреваемого в убийстве сибиряка задержали в Грузии
Предпринимателя из Ангарска оштрафовали за товар с нацистской символикой
Вирусологи из Германии выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа
Мошенники оплатили сибирячке такси до банкомата, чтобы забрать оформленный на нее кредит
Поверку счетчиков в Иркутской области перенесли на следующий год из-за коронавируса
За несуществующую компенсацию из Парижа ангарчанка заплатила мошенникам 120 тысяч рублей
21 регион России по примеру Москвы переходит на цифровые пропуска
В Иркутской области полицейские поймали нетрезвого водителя
Противоклещевая обработка началась в Иркутске
Мотоцикл провалился под лед, пассажир утонул в Иркутской области
Ветер уронил металлоконструкцию на автомобиль в Иркутской области
81 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Иркутской области
Центробанк направил около 5 миллиардов долларов на поддержку рубля
Спасаясь от пожара, иркутянин выпрыгнул из окна и сломал ногу
Больше 220 детей с травмами поступили в Ивано-Матренинскую больницу в Иркутске
Почему не находят коронавирус у знаменитостей, которых повально доставляют в больницы с пневмонией
Больницы Иркутской области укомплектуют аппаратами ИВЛ
Александр Ведерников: Режим самоизоляции один из самых действенных способов сдерживания распространения вируса
21 человек вылечился от коронавируса в Иркутской области
Количество заражений коронавирусом в Иркутской области выросло до 80
Систему экстренного оповещения проверят 24 апреля в Иркутске
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
За сутки 15 нарушений особого противопожарного режима зафиксировали в Иркутской области
Иркутский музыкальный театр запускает онлайн-проект «Салют Победы»
Игорь Кобзев: На пожары в лесах главы территорий должны реагировать молниеносно
Движение автомобилей по улице Красноказачьей в Иркутске ограничат с 24 апреля
В Иркутской области больше 1200 человек нарушили режим самоизоляции