2020-04-23T10:40:43+03:00
Общество

Иркутский областной кинофонд открыл онлайн-кинотеатр

На официальном канале в сети сибиряки могут бесплатно посмотреть фильмы сибирских авторов
Виктория ГЕРКО
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Иркутский областной кинофонд открыл онлайн-кинотеатр.Иркутский областной кинофонд открыл онлайн-кинотеатр.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Если сидеть дома, уставившись в потолок, не про вас, то можем подсказать, чем занять себя во время режима самоизоляции. Даже несмотря на то, что многие радости жизни сейчас недоступны – кинотеатры и музеи закрыты, а концерты переносятся. Но ведь начали работать онлайн-кинотеатры. Один из таких открыл Иркутский областной кинофонд.

«Зрители могут бесплатно посмотреть фильмы, которые сняли иркутские авторы, - сообщают на сайте правительства Иркутской области. Все желающие познакомиться с работами Марии Кельчевской, Анастасии Зверьковой, Юрия Дорохина, Юрия Яшникова и Дмитрия Слободчикова».

Сеансы в режиме «онлайн» будут проходить на официальном канале «Дома кино». В репертуаре кинотеатра ленты «Сибирский ковчег», «Наводнение. Истории людей. Тулун», «Огни большого городка», «С Новым театральным годом!» и другие работы иркутских авторов.

Также в онлайн-кинотеатре зрители могут пообщаться с членами Союза кинематографистов. Ближайшая творческая встреча состоится в понедельник, 27 апреля, в 20:00 с режиссёром и продюсером Павлом Скоробогатовым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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