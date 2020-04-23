23 Апр 2020 2020-04-23T11:11:40+03:00

Движение по улице Сибирских Партизан в Иркутске ограничат с 18 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это связано с плановыми ремонтными работами на теплосетях

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Внимание, автомобилисты! Предупреждаем вас о перекрытии одной из дорог Иркутска, которое произойдет менее, чем через месяц. Речь идет об улице Сибирских Партизан на участке от Марии Ульяновой до Шпачека. Соответствующие предупреждающие знаки появятся там 18 мая.

"Движение на этой улице перекроют из-за плановых работ по ремонту теплосетей и технического водопровода, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска".

Ограничение проезда по улице Сибирских Партизан продлится больше месяца - движение полностью восстановят только 31 июня. Ну а пока примите эту информацию к сведению и будьте готовы перестроить свой маршрут, чтобы не попасть в возможную пробку.

Напомним, с 24 апреля по 7 мая в Иркутске перекроют улицу Красноказачью на участке между Плеханова и Култукской. Причина та же - ремонтные работы на тепловых сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU