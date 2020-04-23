2020-04-23T12:11:46+03:00
Общество

Больше ста нарушителей режима самоизоляции в Иркутской области предстали перед судом

Они получили либо предупреждение. либо штраф от 1 до 30 тысяч рублей
Виктория ГЕРКО
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Больше ста нарушителей режима самоизоляции в Иркутской области предстали перед судом.Больше ста нарушителей режима самоизоляции в Иркутской области предстали перед судом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Жители Иркутской области не могут устоять перед соблазном выйти на улицу. Тем более, когда за окном такая хорошая погода. Кажется, некоторые забывают, что в регионе действует особый режим, который начался еще 18 марта. А значит, на время пока необходимо забыть о прогулках.

Но, увы, не все внимают запретам. Полицейские каждый день ловят на улице тех, кто не соблюдает режим самоизоляции. Нарушителей, которые уже не в первый раз попадают в поле зрения правоохранительных органов, отправляют суд. Так, уже 111 жителей региона получили либо наказание в виде предупреждения, либо штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

«С начала вступления в силу действия статьи «Невыполнение правил поведение при ЧС и угрозе ее возникновения» полицейские составили 1401 протокол», - сообщают в правительстве Иркутской области.

Не забывают полицейские и работники Роспотребнадзора о предпринимателях. За сутки специалисты проверили 1805 магазинов и салонов красоты. В 29 из них выявили нарушения санитарных норм. А из тех организаций, которые должны были закрыться на карантин, работают всего две.

Испытано на себе. Три дня не мыли голову и вдруг срочно нужно выйти на совещание по скайпу: освежим прическу с помощью обычной пудры. Работают ли лайфхаки из Интернета?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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