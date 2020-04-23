23 Апр 2020 2020-04-23T12:17:03+03:00

Более 500 детей и подростков в Иркутской области нарушили режим самоизоляции за 10 дней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Увы, печальная статистика - за последние три недели в городские травмпункты поступили 220 детей, получивших на улице ушибы, порезы или более серьезные травмы, вплоть до черепно-мозговой. Но ведь сейчас режим самоизоляции - дома нужно находиться!

- Каждый день с разными травмами поступают 40 - 50 детей, и это примерно в два раза ниже, чем до периода самоизоляции, - говорит главный врач Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов. - Однако это все равно говорит о том, что дети сейчас находятся на улице, одни или с родителями. Важно оставаться дома, ведь это минимизирует риск заразиться новой коронавирусной инфекцией.

Из-за заразы в Иркутской области дети пока не могут спокойно бегать по улицам, как раньше. Установлены правила: ребята могут выходить из дома в компании взрослых с 7 до 21 часа, а в ночное время - только с родителями или законными представителями.

Если мальчишки и девчонки гуляют одни, родителям грозит предупреждение или штраф до 500 рублей. Так, только за десять дней около 500 детей и подростков ходили по улицам региона в одиночку.

- Полицейские и сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних привлекли к ответственности 407 родителей за нарушение самоизоляции детей, - рассказывают в правительстве региона. - Еще 84 подростка, которым 16 - 18 лет, будут привлечены по административной статье «Нарушение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».

Больше всего детей и подростков гуляли без взрослых в Братске - 121 случай, Иркутске - 87, Усть-Илимске - 69 и Ангарске - 28.

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ИСТОЧНИК KP.RU